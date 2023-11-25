Іспанія

Француз вже став іконою сучасних "матрацників".

Нападник мадридського Атлетіко розповів, що його мотивує, коли він одягає футболку мадридського клубу. Цитує 32-річного француза Marca.

"Я дуже вмотивований стати важливою особистістю для Атлетіко, бути легендою цього клубу. Знаю, що маю заслужити це право. Зараз у мене багато цілей на цей сезон, але так, я хочу виграти Ла Лігу, мені це потрібно. Я ніколи цього не робив і це було б чудово. Але сезон дуже довгий і нам потрібно добре попрацювати та подивитися, чи пощастить нам виграти чеміпонат Іспанії.

Сподіваюся наздогнати Арагонеса (Луїс Арагонес — найкращий бомбардир Атлетіко у чемпіонатах Іспанії в історії клубу). Я працюю над цим. Мені залишилося забити кілька голів, але поки що я не думаю про це.

Зроблю все можливе, щоб це сталося на очах наших вболівальників на Ванда Метрополітано", — сказав Грізманн.

Наразі у Антуана Грізманна 120 забитих м'ячів в рамках чемпіонату Іспанії за Атлетіко Мадрид, що на три голи менше ніж у легендарного нападника "матрацників" 60-х років Луїса Арагонеса.