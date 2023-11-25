Іспанія

Аргентинець підтримав іспанського фахівця.

Колишній нападник Барселони Серхіо Агуеро висловив слова підтримки на адресу головного тренера каталонського клубу Хаві. Цитує його видання As.

"Хаві прийшов до Барселони, щоб очолити першу команду в дуже важкий для клубу час і він зміг досягти чудових результатів за дуже короткий проміжок часу.

Він дуже молодий тренер і в нього є ДНК Барселони. Хаві створив команду, в якій поєднуються досвідчені гравці з багатообіцяючими молодими футболістами.

Як і в будь-якому процесі, йому знадобиться деякий час, щоб втілити свої ідеї у життя", — сказав Серхіо Агуеро.

Наразі, Барселона йде третьою у іспанській Ла Лізі, відстаючи на чотири пункти від лідируючої Жирони. Натомість у Лізі чемпіонів "блаугранас" ділить першу сходинку у групі H з португальським Порту.