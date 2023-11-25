Аргентинець підтримав іспанського фахівця.
Агуеро, Getty Images
25 листопада 2023, 13:43
Колишній нападник Барселони Серхіо Агуеро висловив слова підтримки на адресу головного тренера каталонського клубу Хаві. Цитує його видання As.
"Хаві прийшов до Барселони, щоб очолити першу команду в дуже важкий для клубу час і він зміг досягти чудових результатів за дуже короткий проміжок часу.
Він дуже молодий тренер і в нього є ДНК Барселони. Хаві створив команду, в якій поєднуються досвідчені гравці з багатообіцяючими молодими футболістами.
Як і в будь-якому процесі, йому знадобиться деякий час, щоб втілити свої ідеї у життя", — сказав Серхіо Агуеро.
Наразі, Барселона йде третьою у іспанській Ла Лізі, відстаючи на чотири пункти від лідируючої Жирони. Натомість у Лізі чемпіонів "блаугранас" ділить першу сходинку у групі H з португальським Порту.