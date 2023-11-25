"Вершкові" впевнені у своїх силах.
Родріго, Getty Images
25 листопада 2023, 14:49
Реал Мадрид не планує підписувати нападника взимку, незважаючи на травми гравців атаки. Таку інформацію надає As.
Як зазначає джерело, в "королівському" клубі усвідомлюють пробему з нападом команди. Через це головний тренер "бланкос" Карло Анчелотті вирішив перевести до основного складу 19-річного форварда "Кастільї" Гонсало Торреса.
Нагадаємо, що в лазареті Реала знаходяться два бразильських нападника: Вінісіус Жуніор та Родріго Гоес.
В рамках 14-го туру іспанської Ла Ліги, мадридський Реал відправиться у гості до одного з аутсайдерів чемпіонату Кадіса. Гра відбудеться 26 листопада о 19:30.