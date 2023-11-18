Іспанія

Дуже вагома втрата для "бланкос".

Вінгер мадридського Реалу та збірної Бразилії Вінісіус Жуніор отримав пошкодження лівого стегна у грі відбору до ЧС-2026 проти Колумбії (1:2).

За інформацією The Athletic , футболіст може пропустити до шести тижнів через отриману травму. Вінісіус вже повернувся до розташування Реалу. Він пройде додаткове обстеження, яке дозволить поставити більш точний діагноз.

Цього сезону, Вінісіус Жуніор зіграв за "королівський" клуб 13 матчів, забив шість м'ячів та віддав чотири гольові передачі.