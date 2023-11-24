Іспанія

Бразилець травмував коліно.

Вінгер Реала Родріго Гоес після міжнародної павзи повернувся до розташування клубу з травмою, повідомляє AS.

Футболіст повернувся з розташування збірної Бразилії із запаленим коліном після удару, отриманого в матчі проти збірної Аргентини (0:1).

Він пройшов обстеження в четвер, а також на нього очікує додатковий огляд в п'ятницю. Бразилець, скоріш за все, не братиме участь в матчі проти Кадіса.

У нинішньому сезоні Родріго зіграв у складі "Галактикос" у 17 матчах, забив 5 голів і віддав 4 результативні передачі.

Нагадаємо, також в лазареті Реала Вінісіус та Камавінга.