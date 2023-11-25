Іспанія

Саме іспанець може замінити Папу Карло на лаві "королівського" клубу.

Головний тренер мадридського Реалу Карло Анчелотті розповів хто з сучасних молодих тренерів йому подобається найбільше. Цитує італійця Mundo Deportivo.

"Я вдячний Хабі за слова, які він сказав на мою адресу. Він був вражаючим гравцем і робить фантастичну кар'єру як тренер, тому що має неперевершені якості. Хабі один із фахівців, які мені подобаються найбільше. У цьому ряду можу відзначити і Тьяго Мотту.

Він має всі якості для того, щоб стати тренером мадридського Реалу. Алонсо знає, що тут його будинок і що його люблять у Мадриді", — сказав видатний італійський тренер.

Раніше, Хабі Алонсо схвально відгукнувся про Анчелотті.