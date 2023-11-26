Іспанія

Іспанці хочуть отримати "кругленьку" суму.

Атлетіко Мадрид подав позов на 20 мільйонів євро до криптобіржі Whalefin. Таку інформацію надає портал econotimes.com

Зазначається, що причиною стало розірвання компанією Whalefin договору з футбольним клубом в односторонньому порядку. Криптобіржа не виплатила "матрацникам" обіцяні за договором кошти. Мадридський клуб через це поніс не лише фінансові, а й репутаційні ризики. Компанія досі не надала пояснень свого неоднозначного рішення.

Очікується, що цей процес буде затяжним, але може стати прецедентом для майбутніх подібних справ.