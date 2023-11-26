Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 14-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють Кадіс та мадридський Реал.

Кадіс та мадридський Реал зіграють на Нуева Міранділья в рамках чотирнадцятого туру іспанської Ла Ліги.

Серхіо, після поразки від Хетафе (0:1), залучив до стартового складу Сальдуа та Хаві на флангах оборони, тоді як Фалі долучиться до центру захисту, а Пірес зіграє ліворуч у півзахисті. Алекс гратиме в в центральній ланці.

Карло Анчелотті, на тлі розгрому Валенсії (5:1), використав із перших хвилин Рюдігера в центрі оборони, тоді як Модрич долучиться до центральної фланги, а Беллінгем повернеться на позицію під нападниками, якими цього разу будуть Хоселу та Браїм Діас. Андрій Лунін залишив за собою місце у воротах.

Кадіс: Ледесма — Сальдуа, Фалі, Чуст, Хаві Ернандес — Наварро, Алькарас, Алекс, Пірес — Рамос, Рохер.

Запасні: Хіль, Марі, Негредо, Собріно, Бріан, Алехо, Мбає, Мачіс, Гвардіола, Іса, Мере, Гонсалес.



Реал: Лунін — Карвахаль, Рюдігер, Начо, Менді — Кроос — Вальверде, Модрич — Беллінгем — Хоселу, Браїм.

Запасні: Піньєйро, Фран Гонсалес, Алаба, Родріго, Л. Васкес, Себальйос, Фран Гарсія, Мартін, Пас, Гонсало.



Гра Кадіс — Реал почнеться о 19:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.