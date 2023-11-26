Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 14-го туру Прімери, який пройде 26 листопада та розпочнеться о годині 19:30.

У рамках десятого туру іспанської Ла Ліги між собою зійдуться Кадіс та Реал Мадрид. Поєдинок обіцяє бути нелегким для обох колективів.

КАДІС — РЕАЛ МАДРИД

НЕДІЛЯ, 26 ЛИСТОПАДА, 19:30. ЕСТАДІО НУЕВО МІРАНДІЛЬЯ, СЕВІЛЬЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР —ГУІЛЬЄРМО КУАДРА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Дане протистояння полягає в тому, що Кадіс матиме непросте завдання, адже ця команда виграла лише дві гри в цьому сезоні і знаходиться трохи вище зони вильоту.

Віце-чемпіон, з іншого боку, націлений на чемпіонський титул, тому не може дозволити собі помилок. Потрібно здобувати якомога більше пунктів та посідати вище місце у турнірній таблиці. Враховуючи відставання від Жирони необхідно намагатися стабільно перемагати. Поєдинок із аутсайдером Прімери саме потрібний момент для того, щоб здобути впевнений результат.

У сезоні-2023/2024 Реал Мадрид є однією з найбільш невезучих команд. Королівському клубу довелося мати справу з пошкодженнями ключових гравців із початку кампанії. Ще до старту змагань Едер Мілітао і Тібо Куртуа вибули на багато місяців. Додалися також інші футболісти: Едуардо Камавінга, Вінісіус Жуніор і Джуд Беллінгем.

На щастя для Карло Анчелотті, перерва англійця тривала недовго. У цьому випадку допомогла міжнародна пауза, під час якої зірка могла спокійно відновлюватися, не пропускаючи матчів. За інформацією газети AS daily, найрезультативніший гравець мадридського Реала цього сезону повернеться на матч проти Кадіса. Крім того, очікується, що Дані Себальос буде готовий до цього поєдинку, а ось вибір на користь Андрія Луніна чи Кепи Аррісабалаги буде прийматися ближче до початку зустрічі, хоча італійський наставник сказав, що орендований голкіпер матиме першочерговість у виборі.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Кадіс: Ледесма — Карселен, Ернандес, Чуст, Пірес — Наварро, Алькарас, Куаме, Мачіс — Марті, Рамос

Реал Мадрид: Лунін — Карвахаль, Рюдігер, Алаба, Менді — Вальверде, Кроос, Модрич — Беллінгем — Родріго, Хоселу

ПОТОЧНА ФОРМА

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ