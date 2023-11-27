Іспанія

А сам італієць залишиться?

Головний тренер мадридського Реалу Карло Анчелотті хоче залишити в команді орендованого у лондонського Челсі воротаря Кепу Аррісабалагу. Таку інформацію надає Relevo.

За даними джерела, головний тренер "бланкос" наполегливо переконує керівництво клубу викупити іспанця у Челсі. Таким чином, Кепа, після повернення Тібо Куртую стане другим вибором на воротарській позиції, а українець Андрій Лунін залишить клуб.

Діючий контракт 24-річного українця з клубом спливає 30 червня 2024 року.

Цього сезону, Кепа зіграв за Реал 13 матчів, пропустивши десять голів та шість разів відігравши "на нуль". Натомість, Андрій Лунін за цей же час прийняв участь у п'яти зустрічах, пропустивши два голи та тричі залишивши свої ворота в недоторканності.