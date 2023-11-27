Іспанія

Португалець був дуже талановитим гравцем.

Один із найяскравіших дриблерів минулого португалець Рікарду Куарежма розповів про, що він найбільше жалкує у своїй професійній футбольній кар'єрі. Його цитує As.

"Порту — великий клуб, але за Барселону мріє виступати кожний футболіст. Для мене було гордістю грати за обидва клуби, але Барселона завжди була моєю мрією.

Одне з моїх найбільших розчаруваннь — це те, що я не зміг досягти успіху в складі Барси. Якби я досяг у Барселоні того ж, що й у Порту, ​​я став би в один ряд із великими і отримав би Золотий м'яч", — сказав португалець.

Влітку 2003 року молодий португальський талант Рікарду Куарежма перейшов зі Спортингу у Барселону за 6.35 млн. євро, але вже через рік каталонський клуб продав португальця у Порту за 6 млн. євро. За "блаугранас" Куарежма встиг зіграти 28 матчів, забивши один гол та віддавши дві гольові передачі.