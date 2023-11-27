Іспанія

А як же "селесао"?

Мадридський Реал розпочав переговори про новий контракт з Карло Анчелотті, оскільки керівництво "королівського клубу задоволені виступом команди на старті цього сезона. Таку інформацію надає Relevo.

Як зазначає джерело, Реал хоче продовжити контракт з італійським фахівцем на два роки.

Керівництво мадридського клубу впевнено, що тренер погодиться продовжити контракт, незважаючи на інтерес з боку Федерації футболу Бразилії. На зустрічі з керівництвом після закінчення попереднього сезону Анчелотті заявив, що Реал є його пріоритетом і він готовий чекати на пропозицію щодо нового контракту.

Очікується, що питання стосовно продовження угоди буде закрито до Різдва.

Діючий контракт Анчелотті з "бланкос" спливає наприкінці сезону.

Наразі, мадридський Реал йде на першому місці у Ла Лізі, випереджаючи Жирону на один пункт, але у каталонського клубу одна гра в запасі.