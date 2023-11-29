Іспанія

В стані команди хочуть співпрацювати далі.

Деку прокоментував нинішню ситуацію із Хаві - цитує інсайдер Фабріціо Романо.

"Ми вирішили продовжити контракт з Хаві, тому що ми йому довіряємо. Без сумнівів. Щодо нього немає дискусій. Але ми звикли до таких речей, навколо Барси завжди ходять чутки, коли ми не граємо добре".

Хаві може залишити команду, якщо не вдасться стабілізувати її результати.

Колектив здобув перемогу у рамках Ліги чемпіонів з Порту та вийшов до плей-оф.