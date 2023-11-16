Але в Каталонії сподіваються, що до цього не дійде.
Маркес, Getty Images
16 листопада 2023, 19:55
Барселона може змінити головного тренера основної команди.
Як зазначає El Chiringuito
, якщо Хаві не виконає поставлених перед ним завдань, керівництво Барселонм розгляне доцільність перебування іспанця на цій посаді.
В разі звільнення іспанця, його місце може зайняти Рафаель Маркес, який очолює другу команду каталонців. Колишній захисник "синьо-гранатових" та збірної Мексики буде фаворитом, оскільки він дуже подобається раді директорів каталонського клубу.
Наразі, друга команда Барселони йде другою у третьому іспанському дивізіоні.