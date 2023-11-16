Барселона може змінити головного тренера основної команди.

Як зазначає El Chiringuito, якщо Хаві не виконає поставлених перед ним завдань, керівництво Барселонм розгляне доцільність перебування іспанця на цій посаді.
В разі звільнення іспанця, його місце може зайняти Рафаель Маркес, який очолює другу команду каталонців. Колишній захисник "синьо-гранатових" та збірної Мексики буде фаворитом, оскільки він дуже подобається раді директорів каталонського клубу.
Наразі, друга команда Барселони йде другою у третьому іспанському дивізіоні.