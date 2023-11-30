Іспанія

Бразилець в халепі.

Як зазначає джерело, сторона позивачки відмовилася від примирення та компенсації.

У заяві Естер Гарсії, адвоката дівчини, йдеться, що переговори, які велися з ініціативи футболіста, призвели до "неможливості досягти будь-якої угоди" через різний погляд сторін "щодо серйозності фактів та покарання, яке має бути призначене".

"У разі будь-яких злочинів проти сексуальної свободи, моральні збитки та наслідки є непоправними", – зазначає Гарсія.

Стверджується, що перші переговори між сторонами відбулися кілька місяців тому на прохання сторони захисту. Відбулася зустріч із прокурором та адвокатом передбачуваної жертви, на якій представник Алвеса запропонував велику суму грошей та покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з відстрочкою виконання. Позивачка на це не погодилася.