Іспанія

Бразилець в скрутному положенні.

Прокуратура Іспанії просить засудити колишнього футболіста Севільї, Барселони, Ювентуса, ПСЖ та збірної Бразилії Дані Алвеса, якого звинувачують у зґвалтуванні дівчини в нічному клубі, до дев'яти років ув'язнення. Таку інформацію надає EFE.

За інформацією джерела, іспанська прокуратура також вимагає від бразильця компенсацію у розмірі 150 тисяч євро для потерпілої.

Нагадаємо, Дані Алвес перебуває під вартою в каталонській в'язниці вже понад півроку. У січні йому висунули звинувачення у зґвалтуванні 23-річної дівчини в нічному клубі у місті Барселона.