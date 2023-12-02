Іспанія

Нідерландець у 2010 запалював.

Колишній півзахисник мадридського Реалу, міланського Інтера та збірної Нідерландів Веслі Снейдер впевнений, що саме він повинен був отримати Золотий м'яч у 2010 році.

"Було трохи несправедливо, що я не отримав Золотого м'яча 2010 року. Тоді нагороду віддали Мессі. Але я не та людина, яка плаче через це. Золотий м'яч — це індивідуальна нагорода, а я волію вигравати командні трофеї.

Якби мені довелося обирати між Лігою чемпіонів та Золотим м'ячем, я вибрав би Лігу чемпіонів, яку я виграв, тож я щаслива людина", — наводить слова нідерландця As

Нагадаємо, у 2010 році Веслі Снейдер з міланським Інтером виграв Лігу чемпіонів (у півфіналі пройшовши Барсу з Мессі), а зі збірною Нідерландів дістався фіналу чемпіонату світу у ПАР.