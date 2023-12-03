Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 15-го туру Прімери, який пройде 03 грудня та розпочнеться о 22:00.

У черговому турі іспанської Ла Ліги між собою зійдуться Барселона та Атлетіко. Протистояння повинно бути дуже захопливим.

БАРСЕЛОНА — АТЛЕТІКО

НЕДІЛЯ, 03 ГРУДНЯ, 22:00. ОЛІМПІЙСЬКИЙ СТАДІОН, БАРСЕЛОНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХОСЕ МАРТІНЕС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

Матчі Барселони та Атлетіко багато років дарують вболівальникам багато емоцій, особливо після успішних виступів під керівництвом Дієго Сімеоне. Мадридському колективу не завжди вдається здобути пункти в поєдинку проти фаворита, проте як правило вони завжди дають серйозний бій. Окрім того, еволюціонують та перебудовуються на більш атакувальний стиль гри, що дозволяє помітно покращити їхні результати. А ось команда Хаві навпаки демонструє достатньо нерівний футбол.

Минулого сезону вдалося виграти чемпіонат, втім як і у другому колі, так і зараз трапляються мікро-спади, що не дозволяє бути лідером у таблиці вище Жирони та Реалу. Чутки говорять, що в разі більш глибокої кризи іспанський наставник може залишити свою посаду.

Якщо говорити про "матрацників", вони мають чудову серію у календарному році, практично нікому не програють, багато забивають та встигли обіграти конкурента по Прімері. В дербі був обіграний Реал з рахунком 3:1. Тепер необхідно довести свої чемпіонські амбіції діло і проти іншого іспанського гранду. Можливість для цього є.

Барселона в свою чергу "вершковим" програла, а окрім того не змогла обіграти Мальорку, Гранаду та Райо Вальєкано. Як підсумок, відставання у декілька балів від лідерів, варто пам'ятати, що Атлетіко також має поєдинок у запасі, тому в разі поразки вдома чемпіон Іспанії теоретично може опинитися в шести пунктах позаду опонента.

Господар цього матчу нечасто програє Атлетіко вдома. Лише у 2006 році до цього вдалося виграти в "блаугранас" на їхньому полі, а поза тим це залишається достатньо важким завданням. Попередньої кампанії на Камп Ноу все вирішив м'яч Феррана Торреса. В першому колі також відбулася перемога саме "синьо-гранатових".

Якихось нових пошкоджень в обох команд особливо немає. Можна розраховувати на більш-менш основні склади та якісну інтригу.

Особливо цікаво буде спостерігати за протистоянням Антуана Грізманна, що перебуває у неймовірній формі прямо зараз, та його попереднього клубу. Аналогічно можна сказати і про Жоау Феліша.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Барселона: Пенья — Араухо, Кунде, Мартінес, Канселу — Гюндоган, де Йонг, Педрі — Рафінья, Левандовські, Феліш

Атлетіко: Облак — Хіменес, Вітсель, Ермосо — Моліна, Де Пауль, Коке, Ньїгес, Ліно — Грізманн, Мората

Не зіграють: Гаві — Барріос, Вітоло, Лемар

Під питанням: тер Штеген

ПОТОЧНА ФОРМА

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ