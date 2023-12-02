Реал обіграв Гранаду на власному полі. Голами відмітилися Браїм Діас та Родріго. 

Опонент не зміг завдати жодного удару у площину воріт віце-чемпіона Іспанії. Мадридський колектив піднявся на перше місце в таблиці, новачок Прімери знаходиться на дев'ятнадцятій сходинці. 

 

Реал Мадрид — Гранада 2:0 

Голи: Діас, 26, Родріго, 57 

Реал Мадрид: Лунін — Карвахаль (Лукас, 46), Рюдігер, Алаба, Менді — Діас (Пас, 88), Кроос, Беллінгем, Вальверде — Хоселу (Себальйос, 70), Родріго (Гарсія, 85) 

Гранада: Р. Фернандес (Феррейра, 11) — Санчес, Манафа (Петрович, 64), Мікель, Торрент, Нева — Узуні (Вайссман, 64), Гумбау, Руїс, Сарагоса (А. Фернандес, 83) — Боє (Пуертас, 83) 

Попередження: Беллінгем, Рюдігер — Гумбау 