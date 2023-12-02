Завершився матч чемпіонату Іспанії.
Реал Мадрид - Гранада - Getty Images
02 грудня 2023, 21:47
Реал обіграв Гранаду на власному полі. Голами відмітилися Браїм Діас та Родріго.
Опонент не зміг завдати жодного удару у площину воріт віце-чемпіона Іспанії. Мадридський колектив піднявся на перше місце в таблиці, новачок Прімери знаходиться на дев'ятнадцятій сходинці.
Реал Мадрид — Гранада 2:0
Голи: Діас, 26, Родріго, 57
Реал Мадрид: Лунін — Карвахаль (Лукас, 46), Рюдігер, Алаба, Менді — Діас (Пас, 88), Кроос, Беллінгем, Вальверде — Хоселу (Себальйос, 70), Родріго (Гарсія, 85)
Гранада: Р. Фернандес (Феррейра, 11) — Санчес, Манафа (Петрович, 64), Мікель, Торрент, Нева — Узуні (Вайссман, 64), Гумбау, Руїс, Сарагоса (А. Фернандес, 83) — Боє (Пуертас, 83)
Попередження: Беллінгем, Рюдігер — Гумбау