Іспанія

Цікаво знову подивитися на французького фахівця при справі.

Колишній тренер мадридського Реалу Зінедін Зідан висловився з приводу тренерської роботи. Його слова наводить OneFootball.

"Ви знаєте, як це буває: чим більший клуб, тим більше его в роздягальні. І тобі доводиться справлятися з цим. Мені подобалося це робити, бо я маю ігрове минуле і хлопці поважають це. Якщо між тобою та гравцями виникне хімія і якщо їм сподобається те, що ти хочеш донести – тим краще.

Мені завжди подобалася гра. Мені завжди подобалося грати. Я завжди тренував хлопців із м'ячем, вони не просто бігали полем. Так, бігати важливо, але робити це треба з м'ячем. Їм це подобається. Те, що я робив як тренер, мені подобалося робити, коли я був гравцем. Мені потрібен м'яч, щоб можна було зайнятися спільною справою, повеселитися", — сказав легендарний Зізу.