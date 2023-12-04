Іспанія

Гол Феліша приніс каталонцям три очки.

Барселона в рамках центрального поєдинку елітного дивізіону чемпіонату Іспанії приймала на своєму полі Атлетіко. Мадридці програли "синьо-гранатовим" в трьох останніх матчах та хотіли виправити ситуацію, що склалась в особистих зустрічах.

Втім, з перших хвилин Барселона продемонструвала, що тенденція має всі шанси зберегтись. Вже на другій хвилині Рафінья отримав м'яч в штрафному, прибрав Ермосо та пробивав в дальній кут, але влучності не вистачило. У наступній атаці мадридці помилились при виході в атаку, після чого м'яч дійшов до Левандовські, який пробив з меж штрафного та влучив у супротивника.

На цьому польський нападник не зупинився та зіпсував ще декілька моментів трохи пізніше. Спочатку Рафінья навісив з правого флангу, а Левандовські не зміг влучно пробити зі вбивчої позиції. Згодом поляк здивував, коли Кунде під'єднався правим флангом та навісив в центр, а Левандовські примудрився не влучити метрів з семи. Зазвичай Роберт не вибачає в таких моментах.

Втім, фанатам Барселони все ж таки пощастило порадіти ще в першому таймі. Феліш прорвався повз Хіменеса та обережно перекинув м'яч над Облаком. 1:0. Португалець святкував гол у ворота команди, якій належить. Вболівальники мадридців цього не забудуть. Феліш міг забити й другий, коли Гюндоган викотив м'яч на Жоау, а той з воротарської лінії проштовхнув м'яч у ворота Облака, проте Ян впорався.

Команди пішли відпочивати при мінімальній перевазі Барселони в рахунку, а вже в перерві Дієго Сімеоне зробив потрійну заміну: Ліно, Аспілікуета та Корреа змінили Моліну, Хіменеса та Рікельме. Мадридці почали грати інтенсивно та намагались забити, проте перший дійсно небезпечний момент створила Барселона. Рафінья отримав пас п'ятою від Педрі, прокинув м'яч повз супротивника та пробив в дальній кут — ігровий снаряд лише облизнув стійку.

Атлетіко все ж таки спромігся відповісти: Льоренте здорово прострілив з правого флангу, Мората намагався проштовхнути м'яч повз Облака, проте Ян врятував свою команду. Ближче до фінального свистка арбітру було все важче втримувати контроль над грою. Гравці дуже часто порушували правила та постійно апелювали до суддівської бригади.

Команди ще раз обмінялись моментами. Спочатку Депай гарно пробив зі штрафного, проте Пенья в стрибку дістав м'яч з-під поперечини. Згодом Роберт Левандовські увійшов в штрафний, усадив Ермосо на газон, проте не влучив в дальній кут. Моменти усього матча для Атлетіко виник в компенсований час, коли Корреа ударом з кута воротарської не зміг переграти Пенью. Фінальний свисток зафіксував перемогу Барселони.

Барселона — Атлетіко 1:0

Гол: Феліш, 28

Барселона: Пенья — Араухо, Кунде, Мартінес, Канселу — Гюндоган, Де Йонг, Педрі (Фермін, 89) — Рафінья (Ямал, 77), Левандовські, Феліш (Торрес, 77)

Атлетіко: Облак — Вітсель, Хіменес (Ліно, 46), Ермосо — Моліна (Аспілікуета, 46), Льоренте, Коке (Сауль, 65), Де Пауль, Рікельме (Корреа, 46) — Грізманн, Мората (Депай, 65)

Попередження: Феліш, Араухо, Торрес, Канселу, Де Йонг — Хіменес, Коке, Вітсель, Аспілікуета