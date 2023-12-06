Проте, каталонцям зможе допомогти Циганков.
Артем Довбик, Getty Images
06 грудня 2023, 17:27
Завтра, 7 грудня, Жирона має зустрітися з Оріуелою у рамках 1/32 фіналу Кубка Іспанії. Один з українських гравців каталонського клубу опинився поза заявкою.
Місце у заявці знайшлося лише для Віктора Циганкова, тоді як номінант на звання гравця місяця у Жироні Артем Довбик опинився поза нею. Причини такого рішення поки що невідомі.
Нагадаємо, матч Оріуела — Жирона розпочнеться у четвер, о 22:00 за київським часом.