Іспанія

Проте, каталонцям зможе допомогти Циганков.

Завтра, 7 грудня, Жирона має зустрітися з Оріуелою у рамках 1/32 фіналу Кубка Іспанії. Один з українських гравців каталонського клубу опинився поза заявкою.

Місце у заявці знайшлося лише для Віктора Циганкова, тоді як номінант на звання гравця місяця у Жироні Артем Довбик опинився поза нею. Причини такого рішення поки що невідомі.

Нагадаємо, матч Оріуела — Жирона розпочнеться у четвер, о 22:00 за київським часом.