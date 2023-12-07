Іспанія

У клубі сподіваються, що бразилець буде у кондиціях.

Вінісіус Жуніор може повернутися на поле на початку січня, повідомляє Marca.

Сьогодні бразилець розпочав тренування на полі, він займався з м'ячем за індивідуальною програмою вперше після травми.

Повернення гравця очікується на початку 2024 року. Його головна мета – гра у Суперкубку Іспанії. У Реалі сподіваються, що він може бути готовим до матчу проти Атлетіко 10 січня.

Нагадаємо, у вінгера Реала було виявлено розрив двоголового м'яза стегна після матчу збірної Бразилії з Колумбією (1:2).