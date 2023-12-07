Іспанія

Черговий скандал?

Прокуратура Валенсії звернулася до Слідчого суду Іспанії з запитом завершити розслідування у справі, пов'язаній з расистськими висловлюваннями на адресу вінгера мадридського Реала Вінісіуса Жуніора з боку вболівальників "кажанів" під час травневого матчу команд у Ла Лізі на на стадіоні Месталья. Таку інформацію надає Marca.

Зазначається, що валенсійська прокуратура звернулася з проханням про закриття справи у зв'язку з неможливістю точного встановлення осіб, які ображали Вінісіуса, незважаючи на те, що їх зафіксували відеокамери на стадіоні.

Підозрюють у цій справі трьох людей, щодо яких клуб вже наклав заборону на відвідування домашньої арени фубольного клуба Валенсія.