Іспанія

Невідомо, коли німець зможе повернутися до гри.

Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген успішно переніс операцію, покликану вирішити його проблеми з попереком, повідомляє офіційний сайт клубу Ла Ліги.

У Барселоні поки що не повідомили приблизного часу відсутності 31-річного німця. Там зазначили, що готовність гравця визначатиметься процесом його відновлення.

Раніше повідомлялося, що голкіпер зможе повернутися на поле не раніше лютого.

У цьому сезоні тер Штеген встиг взяти участь у 17 матчах "блаугранас" у всіх турнірах, пропустивши 15 голів і 8 разів залишивши свої ворота "сухими".

Нагадаємо, сам гравець заявив, що ця перерва дратує його.