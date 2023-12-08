Невідомо, коли німець зможе повернутися до гри.
Марк-Андре тер Штеген, Getty Images
08 грудня 2023, 13:14
Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген успішно переніс операцію, покликану вирішити його проблеми з попереком, повідомляє офіційний сайт клубу Ла Ліги.
У Барселоні поки що не повідомили приблизного часу відсутності 31-річного німця. Там зазначили, що готовність гравця визначатиметься процесом його відновлення.
Раніше повідомлялося, що голкіпер зможе повернутися на поле не раніше лютого.
У цьому сезоні тер Штеген встиг взяти участь у 17 матчах "блаугранас" у всіх турнірах, пропустивши 15 голів і 8 разів залишивши свої ворота "сухими".
Нагадаємо, сам гравець заявив, що ця перерва дратує його.