Іспанія

Через хірургічне втручання гравець пропустить ще трохи більше матчів.

Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген прокоментував інформацію про свою операцію, яка має вирішити його проблеми з попереком.

"Після насичених консультацій із медичним штабом Барселони та іншими фахівцями ми ухвалили рішення про хірургічне втручання.

Перерва, безумовно, дратує мене. Але це правильне та безпечне рішення, щоб повернутися у кращій формі до складу Барси та збірної Німеччини", – написав тер Штеген у мережі Х.

Хірургічне втручання відбудеться цього тижня. Після нього у клубі опублікують нову заяву. Повернення гравця очікується не раніше лютого.

У цьому сезоні 31-річний німець вже встиг взяти участь у 17 матчах "блаугранас" у всіх турнірах, пропустивши 15 голів і 8 разів залишивши свої ворота "сухими".