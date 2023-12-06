Через хірургічне втручання гравець пропустить ще трохи більше матчів.
МАРК-АНДРЕ ТЕР ШТЕГЕН, GETTY IMAGES
06 грудня 2023, 10:59
Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген прокоментував інформацію про свою операцію, яка має вирішити його проблеми з попереком.
"Після насичених консультацій із медичним штабом Барселони та іншими фахівцями ми ухвалили рішення про хірургічне втручання.
Перерва, безумовно, дратує мене. Але це правильне та безпечне рішення, щоб повернутися у кращій формі до складу Барси та збірної Німеччини", – написав тер Штеген у мережі Х.
Хірургічне втручання відбудеться цього тижня. Після нього у клубі опублікують нову заяву. Повернення гравця очікується не раніше лютого.
У цьому сезоні 31-річний німець вже встиг взяти участь у 17 матчах "блаугранас" у всіх турнірах, пропустивши 15 голів і 8 разів залишивши свої ворота "сухими".