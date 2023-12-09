Наставник дав свій коментар.
Карло Анчелотті, Getty Images
09 грудня 2023, 20:48
Головний тренер Реала Карло Анчелотті залишився задоволеним нічиєю проти Бетіса (1:1).
"Ми пропустили гол, коли контролювали гру. Але Бетіс, враховуючи всі докладені ним зусилля, не заслуговував на поразку.
Лунін добре зіграв, і я вірю в нього, але подивимося, хто вийде у наступному матчі.
Результат хороший, ми задоволені грою, вона була гарною. На цьому полі важко грати і суперник діяв здорово. Ми показали цілісну гру", — наводить слова Анчелотті Marca.
У наступному турі Реал зіграє проти Вільярреала у Ла Лізі.