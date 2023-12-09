Іспанія

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті залишився задоволеним нічиєю проти Бетіса (1:1).

"Ми пропустили гол, коли контролювали гру. Але Бетіс, враховуючи всі докладені ним зусилля, не заслуговував на поразку.

Лунін добре зіграв, і я вірю в нього, але подивимося, хто вийде у наступному матчі.

Результат хороший, ми задоволені грою, вона була гарною. На цьому полі важко грати і суперник діяв здорово. Ми показали цілісну гру", — наводить слова Анчелотті Marca.

У наступному турі Реал зіграє проти Вільярреала у Ла Лізі.