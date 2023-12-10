Іспанія

Напередодні очної зустрічі керманич отримав несподівану для себе інформацію.

У рамках шістнадцятого туру іспанської Ла Ліги на Олімпійському стадіоні Барселони відбудеться каталонське дербі поміж Барселоною та Жироною.

Барселона — Жирона. Напередодні

Напередодні гри головний тренер "блаугранас" Хаві розповів про своє ставлення до контрактних умов центрального захисника Еріка Гарсії та центрального півзахисника Пабло Торре, перший із яких може зіграти в прийдешній зустрічі, а другий — ні.

"Мені здається, це дуже добре, що Пабло Торре завтра не грає. Мені здається логічним, що наш гравець не може грати проти нас.

Футболіст, у якого є контракт із вашим клубом, не може грати проти вас. Подивіться на Жоау Феліша в нещодавньому матчі проти Атлетіко. Як почувався його клуб після того, як він забив гол? Я цього не розумію", — заявив іспанський фахівець.

Матч Барселона — Жирона відбудетеся 10 грудня, о 22:00.