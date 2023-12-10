Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 16-го туру Прімери, який пройде 10 грудня та розпочнеться о 22:00.

У черговому турі іспанської Ла Ліги між собою зійдуться Барселона та Жирона. Протистояння повинно бути дуже захопливим.

БАРСЕЛОНА — ЖИРОНА

НЕДІЛЯ, 10 ГРУДНЯ, 22:00. ОЛІМПІЙСЬКИЙ СТАДІОН, БАРСЕЛОНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІСІДРО ДІАС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

Хоча присутність Барселони на вершині Ла Ліги не повинна нікого дивувати, 2-е місце Жирони залишається великим сюрпризом. Матч повинен бути дуже цікавим. Колектив Хаві виходить на поєдинок проти іспанської несподіванки натхненний перемогою в ще одному матчі елітного дивізіону — минулого тижні команда перемогла вдома Атлетіко з рахунком 1:0. Для "блаугранас" це була 10-та перемога вдома в 11 матчах, тому ми віримо, що магія Олімпійського стадіону знову запрацює.

Можливо, Барселона не вражає своїм стилем гри, але вона регулярно набирає очки. Попередні дві перемоги були дуже важливими – завдяки виграшу в Порту "синьо-гранатові" забезпечили собі вихід із групи Ліги чемпіонів, а перемога над мадридським колективом дозволила піднятися на 3-тє місце в турнірній таблиці Ла Ліги.

Жирона не перестає дивувати. Сенсація цього сезону виграла 7 з попередніх 8 матчів в усіх турнірах. Єдиним провалом стала виїзна нічия з Атлетіком. Однак минулого вікенду їм вдалося повернутися до переможного шляху — віце-чемпіон іспанського чемпіонату розгромив Валенсію з рахунком 2:1 завдяки двом голам Крістіана Стуані за завершальні 10 хвилин матчу.

За нову історію Ла Ліги обидва клуби зустрічалися один з одним лише 6 разів в офіційних матчах. Усе через те, що Жирона курсувала між Ла Лігою та Сегундою. Не дивно, що показники Барселони кращі, оскільки вона не програла жодного з цих матчів. Буде дуже цікаво подивитися на те, чи вдасться здивувати відомого іспанського гранда цього разу.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Барселона: Пенья — Кунде, Крістенсен, Араухо, Канселу — де Йонг, Педрі, Гюндоган — Рафінья, Левандовські, Феліш

Жирона: Гассаніга — Коуто, Гарсія, Блінд, Гутьєррес — Циганков, Мартін, Кебе, А. Гарсія, Савіо — Стуані

Не зіграють: Гаві, Мартінес, тер Штеген — Вілья, Гарсія, Еррера, Рока, Хастін

Під питанням: Алонсо — Артеро

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