Іспанія

Іспанцю не подобається така тенденція.

Півзахисник севільського Бетісу Іско не подобається, що в сучасному футболі багато уваги приділяють роботі футбольних суддів. Цитує іспанця FootMercato.

"Сьогодні дуже багато говорять про суддів. Ми всі занадто багато жаліємося. Мені не подобається тенденція, що набирає оборотів у футболі з появою багатьох програм, які присвячені обговоренню дій суддів.

Футбол чудовий і нам не потрібно витрачати час на роздуми про те, наскільки хороший чи поганий свисток судді. З'явилося більше камер, але арбітри почали більше критикувати. Що нам варто зробити, так це посвятити себе футболу", — заявив 31-річний іспанець.

Цього сезону, Іско зіграв за Бетіс 21 матч, забив три голи та віддав стільки ж результативних передач.