27-річний футболіст може повернутися до Ла Ліги.
Джовані Ло Чельсо, Getty Images
12 грудня 2023, 09:38
Головний тренер Барселони Хаві просить керівництво клубу придбати Джовані Ло Чельсо, повідомляє Sky Sports.
За інформацією джерела, Хаві перебуває у пошуках гравця профілю Ло Чельсо після того, як Гаві вибув із тяжкою травмою на багато місяців.
Минулого літа аргентинець міг перейти до складу каталонської команди, проте вважав за краще залишитися у складі "шпор".
Контракт Джовані з Тоттенгемом розрахований до літа 2025 року.
Зазначимо, що Ло Чельсо виходив у стартовому складі на три з чотирьох останніх матчів "шпор" у Прем'єр-Лізі, напередодні проти Ньюкасла зігравши 17 хвилин.