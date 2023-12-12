Іспанія

27-річний футболіст може повернутися до Ла Ліги.

Головний тренер Барселони Хаві просить керівництво клубу придбати Джовані Ло Чельсо, повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, Хаві перебуває у пошуках гравця профілю Ло Чельсо після того, як Гаві вибув із тяжкою травмою на багато місяців.

Минулого літа аргентинець міг перейти до складу каталонської команди, проте вважав за краще залишитися у складі "шпор".

Контракт Джовані з Тоттенгемом розрахований до літа 2025 року.

Зазначимо, що Ло Чельсо виходив у стартовому складі на три з чотирьох останніх матчів "шпор" у Прем'єр-Лізі, напередодні проти Ньюкасла зігравши 17 хвилин.