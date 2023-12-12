Іспанія

Матчі наступної стадії турніру відбудуться вже у січні.

Сьогодні, 12 грудня, відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубка Іспанії, повідомляє офіційний сайт місцевої Федерації футболу.

Барселоні та мадридському Реалу Андрія Луніна протистоятимуть клуби з четвертого дивізіону — Барбастро та Арандіна. Мадридський Атлетіко зіграє проти Луго, який виступає у третьому дивізіоні.

Жирона Віктора Циганкова та Артема Довбика отримала у суперники Ельче з другого дивізіону.

Валенсія Романа Яремчука зустрінеться з Картахеною, яка також грає у другому дивізіоні.

Матчі 1/16 фіналу мають відбутися 6-7 січня 2024 року. Нагадаємо, що діючим переможцем Кубка Іспанії є мадридський Реал.