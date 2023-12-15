Іспанія

Президент "бланкос" не може заспокоїтися, тож у Чеферіна десь затремтіло.

Президент мадридського Реалу Флорентіно Перес не полишає надій створити Суперлігу.

За інформацією Vozpopuli, іспанський функціонер вже контактував з 50-60 клубами стосовно створення Суперліги. Разом вони можуть сформувати два або три дивізіони у новому турнірі. Матчі будуть проводитись у дні Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій.

Очікується, що після того, як Європейський суд оголосить рішення щодо розгляду справи між УЄФА та Суперлігою (21 грудня), клуби повинні будуть вибрати, чи залишаться вони в системі міжнародних турнірів Союзу європейських футбольних асоціацій чи приєднаються до нового проекту з наступного сезону чи сезону 2025/26.