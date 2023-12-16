Іспанія

Значна сума.

Мадридський Реал та каталонська Барселона отримають по одному млрд. євро, якщо проект "Суперліга" все-таки втілиться у життя. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, інвестори планують вкласти у запуск турніру 15 млрд. євро. Реал та Барселона отримають бонуси як клуби, завдяки яким проект не зник.

Зазначається, що у Реала схожі з Барселоною економічні труднощі, незважаючи на те, що це не видно суспільству. Стверджується, що "королівському" клубу потрібні додаткові фінансові вливання. Якщо запустити Суперлігу не вдасться, Флорентіно Перес знайде інший спосіб оздоровлення економіки "вершкових".

Передбачається, що спочатку у Суперлізі візьмуть участь європейські клуби зі значним послужним списком, які зараз перебувають не в кращому стані: ПСВ, Феєнорд, португальські гранди, Црвена Звезда, Андерлехт тощо. Очікується, що за рахунок нового турніру вони зможуть поправити фінансовий стан.

21 грудня, Європейський суд оголосить рішення щодо розгляду справи між УЄФА та Суперлігою. Воно стане ключовим для долі проекту. Як сподіваються прихильники нового турніру, у рішенні суду буде сказано, що УЄФА не має монополії на проведення турнірів. У такому разі Перес та Ко будуть мати право на створення Суперліги.

Раніше повідомлялося, що президент мадридського Реалу веде перемовини з 50-60 клубами стосовно створення Суперліги.