Іспанія

Італійський фахівець підтримав свого колегу.

Головний тренер мадридського Реалу Карло Анчелотті висловив слова підтримки ентренадору Барселони Хаві. Цитує 64-річного італійця Marca.

"Я не можу сказати, в якому клубі світу найскладніше працювати.

Загалом для тренера цілком нормально отримувати критику. Потрібно приймати це. Тренер може говорити, чи справедлива вона чи ні.

Тренера судять за результатом, всім все одно на його метод, вміння керувати гравцями. Все залежить лише від того, перемагає він чи ні і ми маємо це приймати.

Хаві знає все це і вміє справлятися з цим. Він хороший тренер", — сказав Анчелотті.