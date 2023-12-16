Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 17-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють Валенсія та каталонська Барселона.

Валенсія та каталонська Барселона зіграють у рамках сімнадцятого туру іспанської Ла Ліги на полі стадіону Месталья.

Рубен Бараха, після поразки від Хетафе (0:1), залучив до стартового складу Діахабі в центрі оборони, тоді як Васкес зіграє ліворуч від нього, а Гільямон та Лопес розташуються у півзахисті. У парі форвардів із Дуро зіграє Роман Яремчук.

Хаві, у порівнянні з поразкою від Жирони в дербі (2:4), використав із перших хвилин Бальде ліворуч у захисті.

Валенсія: Мамардашвілі — Корреа, Москера, Діахабі, Х. Васкес — Перес, Пепелу, Гільямон, Лопес — Яремчук, Дуро.

Запасні: Доменек, Ріверо, Канос, Дженк, Амалла, Фулькьє, Марі, Госальбес, Гонсалес, Гасіоровські.



Барселона: Пенья — Канселу, Араухо, Кунде, Бальде — Гюндоган, Де Йонг, Педрі — Рафінья, Левандовські, Феліш.

Запасні: Астралага, Касадо, Торрес, Крістенсен, Ромеу, Роберто, Ямал, Кочен, Фермін, Кубрасі, Гую, Форт.



Гра Валенсія — Барселона почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.