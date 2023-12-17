Іспанія

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер Барселони Хаві прокоментував нічию у грі проти Валенсії (1:1).

"У футболі таке трапляється, коли ти так багато разів пробачаєш суперника. Ми грали дуже добре і зробили все, що було необхідно для перемоги. Ми створили достатньо моментів для перемоги. Ми повинні бути діяти набагато краще у штрафному майданчику суперника. Я думаю, ми впустили". два очки Ми набрали один бал, що незадовільно.

Гол – це помилка. Якщо нам і потрібно на чомусь зосередитися, то це на ефективності. Ми не повинні прощати суперника у подібних ситуаціях. Ми маємо вимагати від себе більшого. Сьогодні був фінал. Ми тримали гру під контролем, щоби довести рахунок до 2:0.

Я спокійний. Розчарований, бо думаю, що у цій грі треба було перемагати. Я хочу бути позитивним. Ми удосконалюватимемося", — наводить слова Хаві Marca.

У наступному турі Валенсія гратиме в гостях у мадридського Райо Вальєкано, тоді як каталонська Барселона прийматиме Альмерію.