Іспанія

Український форвард провів на полі трохи більше години, але команда відігравалась уже без його допомоги.

Що ж за тур іспанської Ла Ліги без поєдинку пізно ввечері у вихідні з доволі цікавою афішою? Цього разу знову каталонська Барселона потрапила до цієї категорії, проте після провального дербі проти Жирони тиждень тому (2:4) команда Хаві мала навідатись у гості до ще однієї команди "елітного" дивізіону, за яку виступає гравець з українським паспортом — Валенсії.

Нападник Роман Яремчук цього разу навіть з’явився на полі одразу з перших хвилин, тому ми не могли пропустити поза власною увагою це цікаве протистояння на Местальї. Тим паче, що господарі до моменту його проведення не перемагали чотири матчі поспіль, а гості — не здобували очок на двох фронтах усього два, тому якась із цих серій, або обидві одночасно, мали б завершитись.

Як і зазвичай це трапляється в поточному сезоні, "блаугранас" дуже погано ввійшли в гру. І знову опинились на межі від швидкого пропущеного гола, автором якого всі шанси мав стати саме Яремчук. Але на "холодних" ногах не пробив Пенью в дальній кут на завершення прострілу з лівого флангу штрафного від Лопеса. Це він даремно, бо далі суперники вже діяли більш обачно в захисті та й попереду почали прокидатись.

Моменти почали виникати й біля воріт Пеньї, бо не за кожним розіграшем м’яча "кажани" встигали слідкувати, а з гравцями рівня Левандовські чи Феліша попереду Барсі не складало проблем знаходити простір для маневру. Ось тільки із завершенням знову були якісь негаразди, бо один лишень поляк змарнував кілька дуже якісних моментів усередині чужого штрафного. І тоді взагалі не було помітно проблем у гостей саме з побудовою наступів.

Після перерви ж ситуація зазнала змін. Яремчука таки зняли з гри, бо ще в першому таймі він подекуди не давав належного рівня взаємодії з партнерами, тож на 62 хвилині довелось поступитись місцем на полі. Канос, який з’явився замість нього, також не відзначався чимось особливим. Однак ця ротація мала місце саме поміж двома голами, які так і залишились єдиними в цій грі.

Спочатку забила Барса. Майстерне закидання де Йонга до правого флангу штрафного завершилось прострілом Рафіньї на порожні для Феліша. Комбінація розіграна немов за нотами — фірмові "блаугранас", фанати та Хаві потішились. Але недовгою була ця радість, бо вже на 70 хвилині дальній постріл Гільямона з центральної зони перед штрафним у правий верхній кут відновив рівновагу.

І ось тут уже всі проблеми, що мала команда Хаві в цій грі, вийшли на передній план. Дуже все важко й повільно було в атаці Барселони та ще й суперникам посміхалась удача, тож пробити Мамардашвілі ще раз так і не вдалось. А намагання та моменти відповідні для цього були. І чимало. Але черговий матч за участі Барси завершується так, що на статистику й дивитись зайвий раз фанати не матимуть бажання.

У наступному турі Валенсія гратиме в гостях у мадридського Райо Вальєкано, тоді як каталонська Барселона прийматиме Альмерію.Валенсія — Барселона 1:1Гільямон, 70 — Феліш, 55Мамардашвілі — Коррея, Москера, Діакабі, Х. Васкес (Гасеровські, 81) — Перес (Амалла, 72), Пепелу, Гільямон, Лопес (Фулькьє, 81) — Яремчук (Канос, 62), Дуро (Марі, 81).Пенья — Канселу, Араухо, Кунде, Бальде — Гюндоган (Ямал, 81), де Йонг, Педрі — Рафінья, Левандовські, Феліш (Ферран, 72).Попередження: Перес — де Йонг, Канселу