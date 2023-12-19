Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 18 грудня 2023 року, 22:00.
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19 грудня 2023, 00:25
У заключному матчі туру Жирона на своєму полі приймала Алавес.
Дубль Артема Довбика допоміг господарям набрати три пункти та продовжувати займати перший рядок цього сезону чемпіонату Іспанії.
Огляд матчу:
Жирона — Алавес 3:0
Голи: Довбик, 23, 59 (пен.), Порту, 42
Жирона: Гассаніга — Е. Гарсія, Д. Лопес (Хуанпе, 79), Блінд — Коуту (Арнау, 79), Мартін (Соліс, 73), А. Гарсія, Гутьєррес — Порту (Торре, 64), Савіо (Валері, 64) — Довбик.
Алавес: Сівера — Теналья, Марін, Дуарте, Х. Лопес — Бланко (Каррікабуру, 78), Гевара — Горосабель (Сола, 74), Гуріді (Хаджі, 62), Ріоха (Реббаш, 62) — Саму (Кіке, 74).
Попередження: Теналья.