Іспанія
18 грудня 2023, 23:59
Дубль Довбика допоміг Жироні спокійно обіграти Алавес
Команда Мічела знову піднялась на вершину турнірної таблиці, тоді як український нападник став найкращим гравцем матчу.
Жирона — Алавес, Getty Images
18 грудня 2023, 23:59
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Жирона — Алавес 3:0
Голи: Довбик, 23, 59 (пен.), Порту, 42
Жирона: Гассаніга — Е. Гарсія, Д. Лопес (Хуанпе, 79), Блінд — Коуту (Арнау, 79), Мартін (Соліс, 73), А. Гарсія, Гутьєррес — Порту (Торре, 64), Савіо (Валері, 64) — Довбик.
Алавес: Сівера — Теналья, Марін, Дуарте, Х. Лопес — Бланко (Каррікабуру, 78), Гевара — Горосабель (Сола, 74), Гуріді (Хаджі, 62), Ріоха (Реббаш, 62) — Саму (Кіке, 74).
Попередження: Теналья