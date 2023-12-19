Наставник дав свій коментар.
ХАВІ, GETTY IMAGES
19 грудня 2023, 16:20
Хаві вірить, що Барселона має шанси поборотися за титул Ла Ліги.
"Гра з Альмерією дуже важлива для нас після трьох матчів без перемог. Нам потрібна перемога, три очки, щоб продовжувати вірити. Ми ще маємо шанси в Ла Лізі, є математичні шанси перемогти. Стало важко, але ми повинні йти крок за кроком і завтра буде один крок.
Я вважаю, що у Ла Лізі ще можна все відновити, але ми не можемо зазнати невдачі. На нас впливають наші помилки. Жирона та Реал не помиляються", — наводить слова Хаві Marca.
Матч Барселона — Альмерія пройде 20 грудня о 20:00.