Іспанія

Наставник дав свій коментар.

Хаві вірить, що Барселона має шанси поборотися за титул Ла Ліги.

"Гра з Альмерією дуже важлива для нас після трьох матчів без перемог. Нам потрібна перемога, три очки, щоб продовжувати вірити. Ми ще маємо шанси в Ла Лізі, є математичні шанси перемогти. Стало важко, але ми повинні йти крок за кроком і завтра буде один крок.

Я вважаю, що у Ла Лізі ще можна все відновити, але ми не можемо зазнати невдачі. На нас впливають наші помилки. Жирона та Реал не помиляються", — наводить слова Хаві Marca.

Матч Барселона — Альмерія пройде 20 грудня о 20:00.