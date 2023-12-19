Іспанія

Бразилець відновлюється з випередженням графіка.

Вінісіус Жуніор може зіграти у Суперкубку Іспанії, повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, відновлення Вінісіуса йде з випередженням графіка, і зараз медичний штаб Реала вважає бразильця "практично здоровим".

У клубі припускають, що Вінісіус щодня тренуватиметься під час зимової паузи в Ла Лізі, щоб встигнути відновитись до Суперкубку Іспанії.

Суперкубок Іспанії пройде у Саудівській Аравії з 10 по 14 січня. У півфіналі турніру Реал зіграє з Атлетіко.