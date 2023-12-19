Бразилець відновлюється з випередженням графіка.
ВІНІСІУС ЖУНІОР, GETTY IMAGES
19 грудня 2023, 17:35
Вінісіус Жуніор може зіграти у Суперкубку Іспанії, повідомляє ESPN.
За інформацією джерела, відновлення Вінісіуса йде з випередженням графіка, і зараз медичний штаб Реала вважає бразильця "практично здоровим".
У клубі припускають, що Вінісіус щодня тренуватиметься під час зимової паузи в Ла Лізі, щоб встигнути відновитись до Суперкубку Іспанії.
Суперкубок Іспанії пройде у Саудівській Аравії з 10 по 14 січня. У півфіналі турніру Реал зіграє з Атлетіко.