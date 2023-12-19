Австрійський захисник Реала розпочне процес відновлення.
Давід Алаба, getty images
19 грудня 2023, 20:59
У матчі 17-го туру Ла Ліги Реал на своєму полі розбив Вільярреал з рахунком 4:1, проте ця перемога була затьмарена травмою основного гравця "бланкос".
На 35-ій хвилині травмувався захисник Давід Алаба, в якого діагностували розрив передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна.
Як повідомляє офіційний сайт Реала, 31-річний австрієць успішно переніс операцію та розпочне процес відновлення.
"Наш гравець Давід Алаба сьогодні був успішно прооперований з приводу розриву передньої хрестоподібної зв’язки лівого коліна під наглядом медичної служби Реал Мадрид.
Алаба розпочне процес відновлення найближчими днями", — сказано в заяві на офіційному сайті Реала.
Раніше повідомлялося, що Давід Алаба не зіграє за Реал Мадрид у поточному сезоні, а також пропустить ЄВРО-2024.