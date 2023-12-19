Іспанія

Австрійський захисник Реала розпочне процес відновлення.

У матчі 17-го туру Ла Ліги Реал на своєму полі розбив Вільярреал з рахунком 4:1, проте ця перемога була затьмарена травмою основного гравця "бланкос".

На 35-ій хвилині травмувався захисник Давід Алаба, в якого діагностували розрив передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна.

Як повідомляє офіційний сайт Реала, 31-річний австрієць успішно переніс операцію та розпочне процес відновлення.

"Наш гравець Давід Алаба сьогодні був успішно прооперований з приводу розриву передньої хрестоподібної зв’язки лівого коліна під наглядом медичної служби Реал Мадрид.

Алаба розпочне процес відновлення найближчими днями", — сказано в заяві на офіційному сайті Реала.

Раніше повідомлялося, що Давід Алаба не зіграє за Реал Мадрид у поточному сезоні, а також пропустить ЄВРО-2024.