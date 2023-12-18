Австрієць серйозно травмувався.
Давід Алаба, GETTY IMAGES
18 грудня 2023, 10:40
Захисник Реала Давід Алаба в матчі з Вільярреалом (4:1) отримав розрив передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна. Найближчими днями гравця чекає операція.
Як повідомляє The Athletic, футболіст пропустить близько 8 місяців, в тому числі і Євро-2024. Відомо, що Реал має намір взимку підписати заміну австрійському захиснику.
Нагадаємо, наразі в лазареті Реала перебувають Куртуа, Камавінга, Мілітао та Вінісіус.
Звіт про матч Реал — Вільярреал читайте в нашому матеріалі.