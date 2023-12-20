Карло Анчелотті розповів про можливе підписання центрального захисника взимку - цитує інсайдер Фабріціо Романо

"Якщо є шанс підписати хорошого гравця в Реал Мадрид і допомогти йому в цьому сезоні, ми це зробимо". 

Давід Алаба отримав пошкодження хрестоподібних зв'язок в матчі з Вільярреалом та навряд чи зіграє в цьому сезоні. 

Окрім того, раніше аналогічні пошкодження отримали Тібо Куртуа та Едер Мілітао, не допоможе також і крайній захисник Ферлан Менді. 