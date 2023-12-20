Чорногорський центрбек планує залишитися в Атлетіко.
Стефан Савич, Getty Images
20 грудня 2023, 18:26
Центральний захисник Атлетіко Мадрид Стефан Савич може змінити клубну прописку через спливаючий контракт.
Втім, агент 32-річного чорногорця заявив, що у нього не було переговорів із Фенербахче стосовно гравця "матрацників".
"Це неправда, що ми ведемо переговори з Фенербахче щодо можливого переходу Савича — у нього діючий контракт з Атлетіко Мадрид.
Так, я був у Стамбулі, але там були розмови щодо інших гравців", — цитує слова агента Савича журналіст Фабріціо Романо з посиланням на Vijesti.
Нагадаємо, що контракт Стефана Савича з Атлетіко спливає влітку 2024 року.
У поточному сезоні чорногорський центрбек провів 13 поєдинків, в яких він заробив три попередження.