Іспанія

Чорногорський центрбек планує залишитися в Атлетіко.

Центральний захисник Атлетіко Мадрид Стефан Савич може змінити клубну прописку через спливаючий контракт.

Втім, агент 32-річного чорногорця заявив, що у нього не було переговорів із Фенербахче стосовно гравця "матрацників".

"Це неправда, що ми ведемо переговори з Фенербахче щодо можливого переходу Савича — у нього діючий контракт з Атлетіко Мадрид.

Так, я був у Стамбулі, але там були розмови щодо інших гравців", — цитує слова агента Савича журналіст Фабріціо Романо з посиланням на Vijesti.

Нагадаємо, що контракт Стефана Савича з Атлетіко спливає влітку 2024 року.

У поточному сезоні чорногорський центрбек провів 13 поєдинків, в яких він заробив три попередження.