Іспанія

Баски ставлять перед собою високі цілі.

Баскський Атлетік напередодні здолав Лас-Пальмас у домашньому матчі вісімнадцятого туру іспанської Ла Ліги.

Таким чином на рахунку "левів" за підсумком зіграних матчів назбиралось уже 35 залікових балів (10 перемог, 5 нічиїх, 3 поразки), чого достатньо для того, аби клуб комфортно почував себе на межі Ліги чемпіонів УЄФА.

Окрім цього, цей показник команди Ернесто Вальверде вперше з сезону-1983/84 (36 очок, 10 перемог, 6 нічиїх, 2 поразки) є настільки високим на даному етапі змагань.

Але з однією відмінністю — у тогочасному іспанському футболі цього вистачило для того, аби стати чемпіонами країни, тоді як зараз та сама каталонська Жирона випереджає басків на дев’ять очок, і при цьому має ще одну гру в запасі.

Наступний матч Атлетік проведе в гостях у андалузької Севільї.