Іспанія

Керівництво Барси вірить в поляка.

Барселона не планує продавати Роберта Левандовські, незважаючи на погіршення показників цього сезону. Про це повідомляє As.

Зазначається, що Президент каталонського клубу Жоан Лапорта зробив велику ставку на те, що поляк відіграє важливу роль у проекті Хаві і продовжує вірити в нього. Тренер також не втратив віри в нападника і переконаний, що він відновить високу результативність.

Барселона не хоче продавати Левандовські ні в зимове, ні в літнє трансферне вікно. З цієї причини "блаугранас" не розглядатиме пропозиції із Саудівської Аравії.

Цього сезону, Роберт Левандовські зіграв за Барсу 21 матч, забив дев'ять голів та віддав п'ять гольових передач.