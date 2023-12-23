Іспанія

Каталонський клуб ніяк не може вибратись із боргової ями.

Довкола фінансових проблем каталонської Барселони розмови точаться вже не один рік, тому й "блаугранас" настільки активно просувають ідею створення Суперліги, яка, як їм здається, здатна вирішити всі негаразди в цьому плані.

Однак натомість іспанський клуб лише привернув до себе зайву увагу, тож у футбольних чиновників з’явився черговий привід подивитись на фінансову звітність каталонців за останній час.

Німецьке видання Die Welt повідомляє, що баланс Барселони, який проаналізувала авдиторська палата, є "катастрофічним".

Зокрема, Барса суттєво перевищила допустимі витрати та обсяги заробітної платні членам клубу.

І оскільки "блаугранас" уже потрапляли під обмеження фінансового фейр-плей, до них найближчим часом можуть бути застосовані більш суворі санкції.

Наразі йдеться про два-три роки виключення з єврокубків, уключно з поточною кампанією, у рамках якої Барселона вже дісталась 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Суперником каталонців має бути італійський Наполі.