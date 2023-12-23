Каталонський клуб ніяк не може вибратись із боргової ями.
Жоау Канселу, Getty Images
23 грудня 2023, 13:09
Довкола фінансових проблем каталонської Барселони розмови точаться вже не один рік, тому й "блаугранас" настільки активно просувають ідею створення Суперліги, яка, як їм здається, здатна вирішити всі негаразди в цьому плані.
Однак натомість іспанський клуб лише привернув до себе зайву увагу, тож у футбольних чиновників з’явився черговий привід подивитись на фінансову звітність каталонців за останній час.
Німецьке видання Die Welt повідомляє, що баланс Барселони, який проаналізувала авдиторська палата, є "катастрофічним".
Зокрема, Барса суттєво перевищила допустимі витрати та обсяги заробітної платні членам клубу.
І оскільки "блаугранас" уже потрапляли під обмеження фінансового фейр-плей, до них найближчим часом можуть бути застосовані більш суворі санкції.
Наразі йдеться про два-три роки виключення з єврокубків, уключно з поточною кампанією, у рамках якої Барселона вже дісталась 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.
Суперником каталонців має бути італійський Наполі.