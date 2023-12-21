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Каталонський колектив виступив із офіційною позицією.

Європейський Верховний суд своїм останнім на цей момент рішенням заборонив УЄФА та ФІФА накладати санкції на клуби, які беруть участь у альтернативних змаганнях.

На цю новину вже відреагував головний лобіст ідеї створення Суперліги, президент мадридського Реала Флорентіно Перес, а також генеральний директор Суперліги Бернд Райхарт.

Каталонська Барселона також раніше стояла у витоків ідеї створення нового турніру, тож не могла залишитись осторонь такої події.

"ФК Барселона висловлює своє задоволення рішенням Суду Європейського Союзу (СЄС), який підтримав проєкт Суперліги, запропонований компанією A22 Sports.

Як одна з рушійних сил створення Суперліги, ФК Барселона вважає, що це рішення відкриває шлях до нового футбольного змагання найвищого рівня в Європі, висловлюючи свою незгоду з монополією в світі футболу, і хоче запропонувати діалог про те, якою має бути модель європейського змагання майбутнього.

Із моменту свого заснування у 1899 році, ФК Барселона є передовим клубом у світі спорту, який очолює просування та професіоналізацію своїх структур як на національному, так і на міжнародному рівнях, як у чоловічих, так і в жіночих змаганнях, із огляду на своє мультиспортивне покликання та соціальний аспект.

Із цієї причини, яку клуб відстоював упродовж останніх років, ми вважаємо, що стійкість європейського футболу в середньостроковій перспективі вимагає створення концепції, подібної до тієї, яку очолює А22 для Суперліги.

Конкурентна модель, яка пропонує рішення для перевантаженого календаря та надмірної кількості матчів національних збірних, яка просуває регулювання з точки зору фінансового фейр-плей поміж командами, що беруть участь у змаганнях, і яка ставить місцевих та міжнародних гравців та футбольних вболівальників у центр видовища.

Модель, яка поважає функціонування та стійкість національних змагань і яка повинна мати меритократію результатів як основний рушій гри.

У рік, коли клуб відзначатиме своє 125-річчя, Барса хоче продовжувати ділитися своїм досвідом і знаннями в різних видах спорту, щоб запропонувати рішення поточних проблем, із якими стикається спорт найвищого рівня.

Із цієї причини вона підтримує пропозицію про створення Суперліги, висунуту A22, і закликає до конструктивної дискусії між усіма футбольними організаціями як на національному, так і на міжнародному рівнях. Особливо тепер, коли вона була схвалена сьогоднішнім рішенням Суду Європейського Союзу.

Усе залежить від остаточного трактування рішення", — заявили представники Барселони.

Найближчим часом очікується позиція Ла Ліги у відповідь на рішення суду, а також новий проєкт Суперліги.